وصفته حماس بالدعاية الانتخابية.. الاحتلال يعلن تدمير نفق "لم يخرق الجدار" شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الاثنين، تدمير نفق قال إنه يتبع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي قطاع غزة، في المقابل وصف متحدث باسم حماس الإعلانَ الإسرائيلي بأنه مجرد دعاية انتخابية.

وقالت إيلا واوية نائب المتحدث بلسان جيش الاحتلال، في تصريح مكتوب، إن النفق تم حفره من شمال قطاع غزة، واجتاز "الأراضي الإسرائيلية" لكن لم يخرق الجدار الذي أقامته إسرائيل في محيط القطاع، وبالتالي لم يُشكل النفق أي تهديد للمناطق والبلدات الإسرائيلية.

وأشارت نائب المتحدث الإسرائيلي إلى أن تدمير النفق تم خلال الأسابيع الأخيرة، دون تحديد التاريخ.

وكان جيش الاحتلال قد شنّ عملية عسكرية، استمرت 3 أيام الأسبوع الماضي (من 5 وحتى 7 أغسطس/آب) ضد مواقع قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

بدوره، قال قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال نيمرود ألوني إن النفق المكتشف هجومي متشعب لشقَيْن​​​​​​، اجتاز الأراضي الإسرائيلية، لكنه لم يجتَز منطقة العائق الأمني ​​الجديد، وبالتالي لم يشكل خطرًا على مواطني إسرائيل في أي مرحلة من المراحل.

وأضاف ألوني أن الجناح المسلح لحركة حماس عمل على إعادة ترميم مسار نفق قديم تمت مهاجمته في العملية العسكرية ضد قطاع غزة، في مايو/أيار 2021.

#عاجل إحباط نفق إرهابي متشعب لشقيْن تابع لمنظمة #حماس الإرهابية اجتاز الى داخل الأراضي الإسرائيلية دون خرق العائق الأمني الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام والذي يشكل عاملًا أمنيًا مهمًا في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له وبالتالي لم يشكل أي تهديد عن المناطق والبلدات المحاذية pic.twitter.com/HOiLA179uE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2022

حق المقاومة

في المقابل، قال الناطق باسم حماس "فوزي برهوم" إن من حق المقاومة العمل بكل الطرق لتعزيز إمكانياتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة وإجرام الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد برهوم في بيان صحفي أن الاحتلال يهدف بهذا الاعلان للتغطية على جرائمه التي ارتكبها بحق غزة.

وأردف قائلا "جيش الاحتلال يحاول تسويق إنجازات وانتصارات وهمية للمجتمع الإسرائيلي لاستخدامها دعاية في البازار الانتخابي".

وكان المقاومون في حماس قد تمكنوا من توجيه ضربات قاسية للجيش الإسرائيلي باستخدام الأنفاق في حرب 2014.

واستخدم مقاتلو حماس، حينها، الأنفاق، وتم خلال تلك الحرب أسر جندييْن اثنين هما هدار جولدين وأرون شاؤول اللذين تقول إسرائيل إنهما قتلا أثناء عملية أسرهما.

عام 2006، تمكّن مقاتلون من حماس من أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، عبر التسلل في نفق للوصول إلى موقع عسكري كان موجودا فيه، وتم قتل الجنود المرافقين له وأسره، والعودة عبر النفق إلى القطاع.