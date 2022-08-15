من المدرعات للمسيّرات.. بوتين: مستعدون لتزويد حلفائنا بأسلحة حديثة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن بلاده مستعدة لتزويد حلفائها بأحدث الأسلحة، مشيرا إلى أن علاقة روسيا قوية مع دول في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

وأضاف بوتين في كلمة ألقاها خلال افتتاحه منتدى الجيش التقني الدولي لعام 2022 قرب موسكو، "مستعدون لنقدم لحلفائنا أحدث أنواع الأسلحة من الأسلحة الصغيرة إلى المركبات المدرعة والمدفعية إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة".

وتابع أن هذا المنتدى سيتيح الفرصة للتعرف على الذكاء الصناعي والمدارس العلمية والتصميمية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تشارك أكثر من 80 دولة في منتدى الجيش المخصص لاستعراض الصناعات العسكرية الروسية.

صفقات أسلحة

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو توقيع صفقات بيع أسلحة روسية على هامش المنتدى مع 36 دولة بقيمة تتجاوز 522 مليار روبل (حوالي 8.5 مليارات دولار).

وفي مواجهة العقوبات التي فرضها عليها الغرب بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تسعى روسيا لتعزيز علاقاتها السياسية والتجارية مع دول في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا امتنعت عن إدانة العمليات العسكرية الروسية.

وقبل أسبوعين، أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبوغ على الاحتفال بيوم الأسطول الروسي، ووقع مرسومين عسكريين خاصين بإقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.

وأكد بوتين حينها أن صواريخ كروز من طراز "تسيركون" (Tsirkon)، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ووصفها بالفريدة، ستنضم للأسطول البحري الروسي في غضون أشهر قليلة، مشيرا إلى أن العقيدة البحرية الجديدة تتضمن مناطق نفوذ جديدة لروسيا.