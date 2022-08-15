مخاوف من تعرضه لموت مفاجئ.. الاحتلال يرفض استئنافا للإفراج عن الأسير خليل عواودة

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين الاستئناف المطالب بالإفراج عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن محكمة عُوفر العسكرية رفضت استئناف عواودة، مضيفا أن المعتقل -الذي يمكث حاليا في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي- يعاني وضعا صحيا حرجا.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حذرت من خطورة تعرض الأسير عواودة، المضرب عن الطعام لليوم 156، للموت المفاجئ، في ظل تدهور وضعه الصحي.

وفي تصريحات للجزيرة نت، قالت دلال عواودة زوجة الأسير خليل -عقب السماح لها بزيارته في المستشفى- إن زوجها لا يقوى على الحركة والنطق والرؤية. وأضافت "رأيت أمامي هيكلا عظميا مكسوا بالجلد، وعينين بارزتين، ووجها بلا ملامح".

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.

إضراب متواصل

وينتمي الأسير العواودة (40 عاما) لأسرة قروية فلسطينية من بلدة "إذنا"، وفي مدارسها تلقى تعليمه الأساسي والثانوي، واعتقل العواودة يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، وبعد أيام حُوّل للاعتقال الإداري 6 أشهر.

وفي الثالث من مارس/آذار الماضي، شرع الأسير في إضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وعلّق إضرابه بعد 111 يوما إثر وعود بتحديد سقف اعتقاله والإفراج عنه.

لكن بعد أيام من تعليق إضرابه، صدر أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة 4 أشهر، فقرر في الثاني من يوليو/تموز الماضي العودة للإضراب حتى تحقيق مطلبه، وما زال مضربا.

العدوان على غزة

وورد اسم عواودة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم إبرامه مساء السابع من أغسطس/آب الجاري، مُنهيا 3 أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وآنذاك، كشف المتحدث باسم حركة الجهاد، داود شهاب، عن أن الاتفاق مع إسرائيل على وقف إطلاق النار جرى بوساطة مصرية، بعد أن "وعدت القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين عواودة، والقيادي في الحركة بسام السعدي".

ومن جهتها، نظّمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة وقفة تضامنية مع الأسير عواودة، وحذر المشاركون في الوقفة من خطورة الوضع الصحي للأسير، وحملوا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

كما طالبوا الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال لتحقيق المطالب الإنسانية والقانونية للأسرى الفلسطينيين.

حملة اعتقالات

في غضون ذلك، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات طالت 27 فلسطينيا من أنحاء من الضّفة الغربية، تركزت معظمها في بلدات وقرى القدس، ورام الله، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، وأنه جرى اقتياد المعتقلين إلى مراكز التحقيق بتهمه مقاومة الاحتلال.

وذكر نادي الأسير أنّه منذ مطلع أغسطس/آب الجاري سُجلت نحو 220 حالة اعتقال، من بينهم أطفال ونساء، وأسرى سابقون.