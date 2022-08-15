ماليزيا.. محامو نجيب عبد الرزاق يسعون لتقديم أدلة جديدة لإعادة محاكمته

سعى محامو رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الاثنين إلى تقديم أدلة جديدة لإعادة محاكمته؛ في محاولة أخيرة لإلغاء عقوبة بالسجن 12 عاما بسبب قضية فساد مرتبطة بصندوق حكومي للتنمية تقدر بمليارات الدولارات.

ودفع نجيب (69 عاما) بأنه غير مذنب في عشرات التهم المتعلقة بالسرقة المزعومة لمبلغ 4.5 مليارات دولار من الصندوق السيادي الماليزي الحكومي الذي شارك في تأسيسه بوصفه رئيسا للوزراء في عام 2009، وورطت هذه الفضيحة مسؤولين كبارا ومؤسسات مالية حول العالم.

ويقول ممثلو الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق دخلت حسابات نجيب الشخصية.

وأدين نجيب في يوليو/تموز 2020 في أولى محاكمات خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال لتلقيه على نحو غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة في الصندوق، وأيدت محكمة استئناف الحكم العام الماضي.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية في الاستئناف النهائي لنجيب في جلسات حتى 26 أغسطس/آب الجاري، وإذا فشل هذا المسعى فمن المحتمل أن يبدأ نجيب تنفيذ عقوبته على الفور.

ويسمح القانون الماليزي بمراجعة قرارات المحكمة الفدرالية، ولكن من النادر أن تنجح مثل هذه الاستئنافات.

تضارب المصالح

وطلب محامي نجيب من المحكمة اليوم الاثنين قبول الأدلة التي قدمها، وقال إنها تظهر أن قاضي المحاكمة الذي دان رئيس الوزراء السابق لديه تضارب في المصالح، بسبب عمل سابق له في أحد البنوك التي قدمت قرضًا للصندوق.

لكن المدعي العام انتقد طلب الدفاع، ووصفه بأنه "معيب ويخدم الذات"، وقال إن السجل الوظيفي للقاضي كان معروفًا للجمهور قبل المحاكمة، وإن عمله في البنك لا علاقة له بالتهم الموجهة إلى نجيب.

وقد تؤدي تبرئة نجيب إلى عودته للسياسة، ونقلت وكالة رويترز العام الماضي تصريحات له قال فيها "إنه لا يستبعد السعي لإعادة انتخابه في البرلمان".

ولا يسمح لنجيب بخوض الانتخابات إلا إذا ثبتت براءته من التهم الموجهة له، أو في حال تلقيه عفوا ملكيا خاصا.