في عمر 95 عاما.. جينا لولوبريجيدا تعتزم اقتحام مجال السياسة

عادت نجمة السينما الإيطالية والعالمية جينا لولوبريجيدا إلى الأضواء بشكل مفاجئ ولكن من باب السياسة هذه المرة، إذ أعلنت اعتزامها الترشح لعضوية مجلس الشيوخ الإيطالي.

النجمة التي تبلغ من العمر حاليا 95 عاما، كانت تعد من أبرز نجمات السينما في إيطاليا وأوروبا والعالم خلال سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وبلغت مسيرتها الفنية ذروتها في خمسينيات القرن الـ20 أي قبل أكثر من 70 عاما، عندما قدمت أشهر أفلامها مثل "اهزم الشيطان" عام 1952 و"أحدب نوتردام" عام 1956.

وكشفت لولوبريجيدا عن اعتزامها الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الإيطالي خلال الانتخابات العامة المقررة يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل، قائلة في مقابلة مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" نشرت اليوم الاثنين "لقد سئمت سماع السياسيين يتجادلون فيما بينهم دون الوصول إلى العمل أبدا".

وقالت الممثلة الشهيرة "إيطاليا في حالة سيئة، أريد أن أفعل شيئا جيدا وإيجابيا".

وترغب لولوبريجيدا في الترشح ضمن قائمة تضم الحزب الشيوعي. وقالت إنها تحدثت إلى محاميها قبل اتخاذ القرار.

يذكر أن النجمة لولوبريجيدا تخضع للوصاية إثر نزاع عائلي استمر سنوات، وقررت بعده المحكمة تعيين وصي عليها، وبالتالي فإنه ليس مسموحا لها باتخاذ قرارات فردية بشأن أصولها.

وسبق للنجمة الإيطالية أن حاولت دخول مجال السياسة في عام 1999 عندما ترشحت لعضوية البرلمان الأوروبي، لكنها لم تحصل على العدد اللازم من الأصوات.