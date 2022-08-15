تونس تحبط 12 محاولة وتجلي عشرات المصريين.. أرقام عن ارتفاع الهجرة غير النظامية عبر المتوسط

أعلنت قوات الأمن التونسية -اليوم الاثنين- إحباط 12 محاولة هجرة غير نظامية بحرا خلال نهاية الأسبوع، وإنقاذ وتوقيف 213 شخصا شاركوا فيها، بينهم عشرات التونسيين والمصريين، في حين نشرت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" (Frontex) أرقاما عن تنامي الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.

وقال الحرس الوطني التونسي -في بيان- إن وحداته العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت مساء أمس الأحد من "إحباط عدد 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 156 متسللا".

وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن المهاجرين 102 شخص يحملون جنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء، و54 تونسيًا.

من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري بأن وحدة عسكرية بحرية قامت أمس الأحد بـ"إجلاء 42 مصريا" صعدوا على ظهر جرار بحري مكلف بإسناد مصطبة بترولية قرب أرخبيل قرقنة وسط شرقي البلاد.

وأضاف زكري أن المهاجرين المصريين أفادوا بأنهم أبحروا من السواحل الليبية مساء يوم الجمعة الماضي.





وأوردت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قوات الأمن أحبطت -مساء يوم الجمعة الماضي- محاولة هجرة من سواحل مدينة الحمامات شمال شرقي البلاد. ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية لم تسمها أنه تم توقيف 15 مشاركا في العملية تجمعهم صلة قرابة وينحدرون من ولاية القيروان وسط البلاد، ومن بين المشاركين 5 نساء و4 أطفال.

ومع تحسن الأحوال الجوية، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية، انطلاقا من السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية التي تبعد نحو 200 كيلومتر.

ووفق أرقام نشرتها وكالة فرونتكس يوم 12 آب/أغسطس الجاري، ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة %44 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 42 ألفا و549 مهاجرا.

وتوضح معطيات الوكالة الأوروبية أن عدد المهاجرين ناهز 14 ألفا و800 مهاجر خلال يوليو/تموز الماضي، كما ارتفع عدد المهاجرين المصريين عبر هذه الطريق البحرية ليتجاوز بقليل عدد التونسيين على امتداد الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.