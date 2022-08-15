الصومال.. مقتل 13 من مسلحي "الشباب" في غارة أميركية

أفاد مسؤولون صوماليون وإعلام محلي، الأحد، بأن 13 من مقاتلي حركة "الشباب المجاهدين" قُتلوا في غارة جوية أميركية وسط البلاد.

وقال مسؤولون عسكريون، فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الضربة الجوية دمرت مخابئ لمقاتلي الحركة في محافظة هيران.

وذكر التلفزيون الوطني الصومالي أن العملية نفذت بالتنسيق مع الجيش الصومالي وأدت لمقتل 13 مسلحا.

ولم يؤكد الجيش الأميركي حتى الآن الضربة الجوية، وفي حال تأكيدها ستكون الثانية في أقل من أسبوع في الصومال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أنها شنت "غارات جوية ضد إرهابيي الشباب الذين هاجموا قوات الجيش الوطني الصومالي قرب مدينة بلد وين"، عاصمة محافظة هيران.

وقالت "أفريكوم" في بيان إن 4 من مقاتلي الحركة قتلوا في الضربة التي نفذتها في 9 أغسطس/آب الجاري.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب المجاهدين"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات عديدة أودت بحياة المئات.