من أصول لبنانية وينكر أنه مذنب.. 10 معلومات عن منفذ الهجوم على سلمان رشدي

بينما كان سلمان رشدي (75 عاما) يستعد لإلقاء محاضرة عن حرية الإبداع في معهد تشوتاكوا في غرب ولاية نيويورك هرع هادي مطر إلى المنصة وطعن الكاتب المولود في الهند والذي أثار غضب العالم الإسلامي بسبب روايته "آيات شيطانية"، مما دفع آية الله الخميني إلى إصدار فتوى في 1989 تدعو إلى قتله.

وعلى الفور نقل رشدي إلى المستشفى، وبعد جراحة استغرقت ساعات تم وضعه على جهاز للتنفس الصناعي ولم يستطع التحدث حتى مساء الجمعة، بحسب وكيله الأدبي آندرو وايلي.

وقال وايلي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن من المرجح أن يفقد رشدي إحدى عينيه وإن أعصاب ذراعه تضررت كما لحقت به إصابات في الكبد.

وفيما يلي أهم المعلومات المتوفرة حتى الآن عن منفذ عملية الطعن التي تعرض لها رشدي:

الاسم والعمر

يدعى هادي مطر ويبلغ 24 عاما.

المولد والنشأة

ينحدر من مدينة فيرفيو في نيوجيرسي، ولكن شبكة "إن بي سي نيويورك" ذكرت أن مطر وُلد في كاليفورنيا، وأنه انتقل في الآونة الأخيرة إلى نيوجيرسي.

الأصول

قال علي قاسم تحفة رئيس بلدية قرية يارون في جنوب لبنان، إن هادي مطر "من أصول لبنانية".

وتابع، في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، بأن مطر "وُلد ونشأ في الولايات المتحدة، ووالده ووالدته من يارون".

رخصة القيادة

أفادت شبكة "إن.بي.سي نيويورك" بأن قوات الأمن عثرت معه على رخصة قيادة مزورة.





التهم

قال ممثلو الادعاء في مقاطعة تشوتاكوا بولاية نيويورك يوم السبت إن مطر يواجه تهمة الشروع في القتل وإنه محتجز دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وقال جيسون شميت المدعي العام بالمقاطعة، في بيان، إنه وجه تهمتي الشروع في القتل من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الثانية لمطر.

أمام القضاء

أنكر هادي مطر أنه مذنب أمام إحدى المحاكم يوم السبت.

الاعتقال ومكان السجن

جرى اعتقاله في مكان الحادث من قبل أحد رجال شرطة الولاية بعد أن طرحه أرضا أفراد من الجمهور.

وتم احتجاز مطر في سجن مقاطعة تشوتاكوا.

الصلات

قال المتحدث باسم الشرطة الأميركية جميس أوكالاجان إن الشرطة تعتقد في هذه المرحلة أن المهاجم تحرك بمفرده، لكنها تجري تحقيقا في هذا الشأن للتأكد.

العلاقة بحزب الله

رغم أن مطر ينحدر من أصول لبنانية، فإن مسؤولا في حزب الله قال إنه ليس لديهم أي معلومات إضافية عن حادث الطعن، "وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق".

وقال رئيس بلدية قرية يارون علي قاسم تحفة -ردا على سؤال عما إذا كان المشتبه فيه أو والداه ينتميان إلى حزب الله- إنه ليست لديه معلومات على الإطلاق عن آرائهما السياسية.