غارات إسرائيلية على ريف دمشق وطرطوس تسفر عن مقتل 3 جنود سوريين

قصفت طائرات إسرائيلية -مساء اليوم الأحد- مواقع في ريف دمشق ومحافظة طرطوس الساحلية، مما أسفر عن مقتل جنود سوريين واندلاع حرائق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن طائرات إسرائيلية شنت غارات متزامنة على نقاط في ريف دمشق والريف الجنوبي لمحافظة طرطوس (غرب)، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين.

وذكر التلفزيون السوري أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخ على المواقع المستهدفة في طرطوس انطلاقا من الأجواء اللبنانية.

ووفقا لوكالة سانا، فإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء طرطوس.

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر في الدفاع المدني بطرطوس أنه تمت السيطرة على الحرائق الناجمة عن القصف الإسرائيلي.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت صواريخ باتجاه سوريا من الأجواء اللبنانية.

في هذه الأثناء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع لقوات النظام السوري توجد فيها مليشيات إيرانية في ريف طرطوس الجنوبي.

وأضاف أن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت قاعدة دفاع جوي ورادارا في المنطقة، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة.

كما قال المرصد السوري إن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإجلاء القتلى.

وخلال السنوات الماضية، نفذ الطيران الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على أهداف عسكرية في سوريا، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذه العمليات تستهدف منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.