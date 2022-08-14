كشفت شركة بايكار التركية للتصنيع العسكري عن حجم إنتاجها الشهري من الطائرات المسيرة من نوع "بيرقدار تي بي 2" و"آقنجي"، وأوضحت أن لديها طلبات متراكمة لسنوات وترتبط بعقود تصنيع مع العديد من الدول.

وأعلنت الشركة -أمس السبت- أنها قادرة حاليا على بناء 20 طائرة مسيرة شهريا، وأن لديها طلبات متراكمة لثلاث سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هالوك بيرقدار "يجري إنتاج نسخ من طائرتي بيرقدار تي بي 2 وآقنجي، ولدينا طلب على كليهما".

جاء ذلك في مقابلة مع مؤسسة "كم باك ألايف" الأوكرانية، علما بأن شركة بايكار تزود أوكرانيا بمركبات جوية بدون طيار.

وقال بيرقدار لدى الشركة عقود لتصدير "بيرقدار تي بي 2″، مع 22 دولة مختلفة.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء، تتطلع بايكار إلى زيادة طاقتها الإنتاجية، وتأمل في أن تحقق ذلك من خلال مصنع في أوكرانيا، حيث قال بيرقدار إن الشركة تعمل على تجميع منتجاتها في أوكرانيا، مشيرا إلى أن العمل جار لإقامة منشأة بحثية ومركز إنتاج متقدم، مضيفا: "نعتبر أوكرانيا شريكا إستراتيجيا لنا، ونسعى لجعل أوكرانيا قاعدة صناعية".

ومنذ اندلاع الحرب، نجحت تركيا في الحفاظ على علاقاتها مع كل من أوكرانيا وروسيا، واختارت طريق الوساطة بدلا من دعم أي من الجانبين على حساب الجانب الآخر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن طائرة بيرقدار تعدّ "العامل الحاسم في تغيير قواعد اللعبة" في الحرب الدائرة حاليا بأوكرانيا.

ونقلت على لسان أكثر من مسؤول وخبير عسكري أن هذا النموذج من الطائرات بات مغريا داخل بريطانيا وخارجها.





ووفقا لمسؤولي شركة بايكار، يتميز النموذج "تي بي" بمميزات فريدة وقدرات قتالية كبيرة، وهي كالآتي: