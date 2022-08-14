سباق خلافة جونسون برئاسة وزراء بريطانيا.. ليز تروس تتقدم بفارق 22 نقطة على منافسها ريشي سوناك

أظهر آخر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين البريطاني أجرته مؤسسة "أوبينيوم" لاستطلاعات الرأي، السبت، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تتقدم بفارق 22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك في السباق على خلافة بوريس جونسون في رئاسة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت المؤسسة إن الاستطلاع الذي شارك فيه 450 عضوا في حزب المحافظين ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد أظهر حصول تروس (47 عاما) على 61% من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك (42 عاما) على 39%.

وكانت استطلاعات أخرى قد أظهرت أن تروس هي المرشحة الأوفر حظا بفارق كبير لرئاسة حزب المحافظين.

ويصوّت أعضاء حزب المحافظين لانتخاب من يخلف بوريس جونسون الذي استقال مطلع يوليو/تموز بعد سلسلة من الفضائح.

وتلقت تروس دعم عدد من الشخصيات في حزبها خلال الأيام الأخيرة ودعم "ديلي تلغراف" (Daily Telegraph)، وهي صحيفة يومية لديها تأثير لدى الناخبين المحافظين.

ويجري هذا التصويت بالمراسلة حتى 2 سبتمبر/أيلول المقبل، ويتوقع إعلان النتيجة في الخامس من الشهر نفسه.