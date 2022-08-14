قبل حريق اليوم.. حرائق تعرضت لها كنائس مصرية في السنوات الماضية
14/8/2022
قبل الحريق الذي اندلع اليوم الأحد في كنيسة أبو سيفين في إمبابة بالقاهرة الكبرى في مصر، وخلّف عشرات الضحايا، تعرضت كنائس عدة في مصر في السنوات العشر الماضية لحرائق متعددة كان جلّها عرضيا.
وفي ما يأتي أبرز الحرائق التي وقعت في تلك الفترة:
مارس/آذار 2011
- شبّ حريق في كنيسة الشهيدين مارجرجس ومارمينا بقرية صول في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.
يوليو/تموز 2013
- اندلع حريق في دير العذراء والأنبا إبرام في دلجا بمحافظة المنيا بصعيد مصر.
- في أغسطس/آب من العام نفسه شبّ حريق ضخم في كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة في محافظة الجيزة.
- في الشهر نفسه أحرق مجهولون كنيسة مار جرجس في العريش أقدم كنائس شمالي سيناء، ونُسب الحريق آنذاك إلى إرهابيين.
أغسطس/آب 2022
- اندلع حريق ضخم في كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة أدى إلى عشرات القتلى والجرحى.
المصدر : الجزيرة