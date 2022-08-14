قبل حريق اليوم.. حرائق تعرضت لها كنائس مصرية في السنوات الماضية

قبل الحريق الذي اندلع اليوم الأحد في كنيسة أبو سيفين في إمبابة بالقاهرة الكبرى في مصر، وخلّف عشرات الضحايا، تعرضت كنائس عدة في مصر في السنوات العشر الماضية لحرائق متعددة كان جلّها عرضيا.

وفي ما يأتي أبرز الحرائق التي وقعت في تلك الفترة:

مارس/آذار 2011

شبّ حريق في كنيسة الشهيدين مارجرجس ومارمينا بقرية صول في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

يوليو/تموز 2013

اندلع حريق في دير العذراء والأنبا إبرام في دلجا بمحافظة المنيا بصعيد مصر.

في أغسطس/آب من العام نفسه شبّ حريق ضخم في كنيسة الملاك ميخائيل بكرداسة في محافظة الجيزة.

في الشهر نفسه أحرق مجهولون كنيسة مار جرجس في العريش أقدم كنائس شمالي سيناء، ونُسب الحريق آنذاك إلى إرهابيين.

أغسطس/آب 2022