بعد أن رُفضت في لبنان.. أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا تتوجه إلى سوريا

قال مصدران في قطاع الشحن لوكالة رويترز إن أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا تقترب من ميناء طرطوس السوري اليوم الأحد.

وأبحرت السفينة رازوني من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس/آب بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وكانت الشحنة متجهة إلى لبنان لكن السفارة الأوكرانية قالت إن المشتري الأصلي رفض تسلم الشحنة المؤلفة من 26 ألف طن من الذرة، بسبب التأخير لمدة 5 أشهر، وإن السفينة تبحث عن عميل جديد، ثم أبحرت السفينة بعد ذلك إلى تركيا.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.