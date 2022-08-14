أمامه وقت طويل قبل التعافي.. رواية جديدة لتفاصيل الهجوم على سلمان رشدي

قدّم رئيس مجموعة "سيتي أوف أسايلام" هنري ريس الأحد شهادته حول لحظات الهجوم على الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي الذي أكد مقربون منه أن أمامه وقتا طويلا قبل التعافي رغم أن الأطباء أزالوا عنه أجهزة التنفس في وقت سابق.

وقال ريس الذي كان بصدد محاورة رشدي في ندوة بنيويورك إنه اعتقد بادئ الأمر أن شخصا ما ينفّذ مقلبا سيئا، لكنه أدرك حقيقة الأمر عندما شاهد الدماء.

وكان شاب أميركي من أصل لبناني يدعى هادي مطر طعن رشدي في عدة مناطق بجسده وأصابته في الكبد والعين.

وربطت تقارير بين الهجوم وفتوى المرشد الإيراني الراحل آية الله الخميني بقتل رشدي ردا على إصداره رواية "آيات شيطانية" في الثمانينيات والتي تتضمن إساءات للإسلام والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال ريس الذي أصيب هو الآخر في الهجوم إنه لم يعِ إلا بعد لحظات أن ما كان يحصل هو اعتداء، موضحا "كان من الصعب جدا فهم الأمر. لقد بدا كأنه مقلب سيئ"، مشيرا إلى أنه "لم يبدُ حقيقيا".

وأطل ريس على "سي إن إن" مع ضمادة كبيرة تغطي عينه اليمنى المتورمة والمصابة بكدمات.

وقال إنه حين هرع رجل إلى المنصة اعتقد أن الأمر مجرّد "إشارة سيئة" لفتوى هدر الدم التي أصدرها الخميني وأن الأمر "ليس هجوما حقيقيا".

وتابع "لكن بعدما تشكّلت خلفه (بقعة) دماء أصبح الأمر حقيقة".

وأضاف ريس أنه كان بصدد محاورة رشدي حول حركة "سيتي أوف أسايلام" التي تعنى بحماية حرية التعبير والتي قال إنه أسسها متأثرا بخطاب ألقاه رشدي في عام 1997.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل أعمال الكاتب البريطاني سلمان رشدي الأحد أنه "بدأ يتماثل للشفاء"، مشيرا إلى أن تعافيه سيستغرق وقتا "طويلا، إذ إن جروحه خطيرة لكن حالته تتطور في الاتجاه السليم".

وأكد نجل الكاتب ظفر أن العائلة تشعر "بارتياح بالغ" لتخلي رشدي عن جهاز التنفس وتمكنه من "قول بضع كلمات".

إجراءات المحاكمة

في السياق، مثل منفذ الهجوم أمام قاض في ولاية نيويورك، حيث دفع ببراءته من تهمة "محاولة قتل" الكاتب البريطاني.

وكان هادي مطر (24 عاما) يرتدي بدلة السجناء ويضع كمامة في جلسة إجرائية أمام محكمة تشوتاكوا حيث يلاحق بتهمة "محاولة القتل والاعتداء" ولم يتفوه بكلمة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز وصور نشرتها الصحافة المحلية.

ودفع المشتبه فيه المقيم بولاية نيوجيرسي ببراءته عبر محاميه، وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 19 أغسطس/آب الجاري.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي نيويورك" أن مراجعة أولية أجرتها أجهزة إنفاذ القانون لحسابات مطر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن لديه "ميولا شيعية متطرفة"، وأبدى تعاطفه مع الحرس الثوري الإيراني، رغم عدم العثور على روابط محددة بينهما.

وأفادت الشبكة في تقريرها بأن مطر وُلد في كاليفورنيا وانتقل في الآونة الأخيرة إلى نيوجيرسي، مضيفة أن قوات الأمن عثرت معه على رخصة قيادة مزورة.

وفي لبنان، قال علي تحفة رئيس بلدية يارون (جنوبي لبنان) إن المشتبه فيه ابن لرجل من سكان البلدة، وأضاف أن والدي المشتبه فيه هاجرا إلى الولايات المتحدة حيث ولد وترعرع.

وردا على سؤال عما إذا كان المشتبه فيه أو والداه ينتميان إلى حزب الله، قال تحفة إنه ليست لديه معلومات على الإطلاق عن آرائهما السياسية.

وقال مسؤول في حزب الله اللبناني إنه ليس لديهم أي معلومات إضافية عن حادث الطعن، "وبالتالي لن يصدر عنا أي تعليق".

يشار إلى أن سلمان رشدي مولود في 19 يونيو/حزيران 1947 في بومباي، ونشأ في عائلة من المثقفين المسلمين الأثرياء.