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أطلق النار على نفسه.. مقتل رجل اقتحم بسيارته حاجزا عند الكونغرس

WASHINGTON — A man died by suicide early Sunday morning after crashing his car into a barricade near the Capitol Building, firing several shots and then turning the gun on himself, Capitol Police said. رب مبنى الكابيتول وبدأ بإطلاق النار في الهواء قبل أن يقتل نفسه (إعلام محلي) واشنطن 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت الشرطة إن رجلا لقي حتفه في عملية انتحار على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد أن صدم بسيارته حاجزا قرب مبنى الكونغرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء. https://www.wusa9.com/article/news/local/man-dies-by-suicide-after-ramming-vehicle-near-us-capitol-barrier/65-325f5ce0-4c84-4b75-99c3-c442447d60e0 الصحافة الأمريكية
الشرطة رجحت أن الرجل لم يكن يستهدف أي عضو في الكونغرس (الصحافة الأميركية)
14/8/2022

قالت شرطة الكونغرس الأميركي إن رجلا لقي حتفه في حادثة انتحار على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أن صدم بسيارته حاجزا قرب مبنى الكونغرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء.

وأوضحت الشرطة أنه في أثناء خروج الرجل من السيارة المحطمة اشتعلت النيران فيها، وأضافت أن الرجل أطلق بعد ذلك أعيرة نارية في الهواء في شارع إيست كابيتول.

وقالت إنه عندما ردّت الشرطة واقتربت منه، أطلق الرجل النار على نفسه، ولم يُصب أي شخص آخر.

ورجحت الشرطة أن الرجل لم يكن يستهدف أيا من أعضاء الكونغرس الذين هم في عطلة، ولم يطلق أي شرطي على ما يبدو النار من سلاحه.

وتجري إدارة شرطة العاصمة في واشنطن تحقيقا في الحادث، ولم تكشف على الفور عن هوية الرجل أو أي تفاصيل عن دوافعه.

وتأتي الواقعة في خضم تصاعد التوتر والسجال الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعد ضبط عدد من صناديق الوثائق الحكومية المصنّفة سرية في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

المصدر : الجزيرة + وكالات