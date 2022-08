أطلق النار على نفسه.. مقتل رجل اقتحم بسيارته حاجزا عند الكونغرس

قالت شرطة الكونغرس الأميركي إن رجلا لقي حتفه في حادثة انتحار على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أن صدم بسيارته حاجزا قرب مبنى الكونغرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء.

وأوضحت الشرطة أنه في أثناء خروج الرجل من السيارة المحطمة اشتعلت النيران فيها، وأضافت أن الرجل أطلق بعد ذلك أعيرة نارية في الهواء في شارع إيست كابيتول.

وقالت إنه عندما ردّت الشرطة واقتربت منه، أطلق الرجل النار على نفسه، ولم يُصب أي شخص آخر.

U.S. Capitol Police and Fire Marshal investigators at 2nd and East Capitol. Police say man shortly after 4 a.m. drove vehicle into barricade that then caught fire. He fired shots into the air and then killed himself. No one in the area was injured. pic.twitter.com/oVYY857Qit

— Mitchell Miller (@mmillerwtop) August 14, 2022