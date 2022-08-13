15 منظمة حقوقية تطالب البحرين بالإفراج عن الأكاديمي عبد الجليل السنكيس

طالبت 15 منظمة حقوقية السلطات البحرينية، اليوم السبت، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي والناشط عبد الجليل السنكيس، الذي تدهورت "صحته في السجن".

وفي رسالة وجهتها إلى ملك البحرين وولي عهده، حثت المنظمات الحقوقية على ضمان حصول السنكيس على الرعاية الطبية اللازمة وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة.

ويقضي عبد الجليل السنكيس (60 عاما) حكما بالسجن مدى الحياة، لدوره في التظاهرات الداعية إلى الإصلاح الديمقراطي في البحرين عام 2011، وهو مضرب عن الطعام منذ الثامن من يوليو/تموز 2021، أي ما يزيد على 400 يوم من دون طعام صلب.

وقالت المنظمات إنه مرّ على سجن السنكيس قرابة 12 عاما، "لمجرد ممارسته حقه الإنساني في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وجاء في الرسالة "نحن قلقون بشدة حول وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوى السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية. يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها أقراص ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه".

وحسب المنظمات الموقعة على الرسالة، يعاني السنكيس من متلازمة ما بعد شلل الأطفال ومشاكل صحية أخرى متعددة، منها صداع متقطع شديد، ومشكلة في البروستات، والتهاب في مفاصل كتفه، وارتعاش، وتنميل، وضعف نظر.

ووقّعت الرسالة منظمات هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ورابطة القلم الإنجليزية، ورابطة القلم الدولية، والديمقراطية الآن للعالم العربي، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وشبكة العلماء في خطر، وفريدوم هاوس، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة العفو الدولية.