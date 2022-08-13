كوريا الشمالية تلغي إلزامية استخدام الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت إن بيونغ يانغ ألغت إلزامية استخدام الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي الأخرى مع إعلان الزعيم كيم جونغ أون الانتصار على فيروس كورونا، وذلك بعد 3 أشهر من أول اعتراف لها بتفشي الفيروس في البلاد.

وترأس كيم اجتماعا بشأن فيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي، وأمر برفع الحد الأقصى من إجراءات مكافحة الوباء المفروضة منذ مايو/أيار الماضي، مضيفا أن كوريا الشمالية يجب أن تحافظ على "حاجز فولاذي قوي لمكافحة الوباء".

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أن الإلغاء يشمل جميع المناطق باستثناء المناطق الحدودية.

وقبل أيام ألقت كوريا الشمالية باللوم في تفشي فيروس كورونا على "الأشياء الغريبة" بالقرب من حدودها مع الجنوب، وتعهدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "بالانتقام المميت" للتسبب في تفشي المرض.

ولم تؤكد كوريا الشمالية مطلقا عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19، ويتم الإبلاغ فقط عن الأعداد اليومية للمرضى المصابين بالحمى.

ويأتي إعلان كوريا الشمالية بشأن كوفيد-19 على الرغم من عدم وجود برنامج لقاح معروف، وبدلا من ذلك تقول إنها اعتمدت على عمليات الإغلاق والأدوية المنتجة محليا، وما سماه كيم "النظام الاشتراكي الكوري المفيد"، لكن الخبراء يشككون في إعلان بيونغ يانغ إحراز تقدم، مشيرين إلى عدم وجود بيانات مستقلة.