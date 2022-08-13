3 قتلى في تفجير بمدخل مقر حكومي غربي كابل

أفاد مراسل الجزيرة في أفغانستان ناصر شديد -نقلا عن مصدر أمني- بسقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في تفجير دراجة نارية بمدخلِ مقر حكومي غربي العاصمة كابل.

وقال إن مصدرا قريبا من الحكومة أفاد بمقتل 3 وإصابة آخرين، في تفجير استهدف مبنى يقدم الهويات الشخصية للأفغان أول أيام الأسبوع حيث يتوافد كثير من المواطنين على المراكز الحكومية.

ونقل المراسل عن مصدر أمني بأن مواد متفجرة وضعت في دراجة نارية، وانفجرت عند دخول مواطنين المقر الحكومي.

ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد قالت إنها من انفجار وقع في بلدة عرفاني من الحي 13 في كابل، والذي يشهد تفجيرات عدة من حين لآخر.

ولم يعرف بعد ما إذا كان تفجيرا انتحاريا أم لا، لكن مصادر أمنية قالت إنها ستنشر النتائج في أقرب فرصة.

ويأتي هذا التفجير بالتزامن مع مرور عام على حكم طالبان بعد الانسحاب الأميركي والأجنبي من البلاد.