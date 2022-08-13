شاهد.. أطفال من غزة يستحمون على أنقاض منزلهم المدمر خلال العدوان الإسرائيلي

التقط مصورون فلسطينيون مشهدا مميزا لأطفال يغتسلون في حوض الاستحمام المتبقي من منزلهم الذي دمّره الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

ويظهر الأطفال رفقة والدتهم وهم يستحمون ويلعبون بالمياه، ومن خلفهم مشهد الدمار الكبير الذي حل بمنزلهم.

وأفاد المصور محمد زعنون بأن هذا المنزل يعود لعائلة شملخ في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، وكان من بين المنازل التي قصفها الاحتلال خلال العدوان الأخير.

وقد حظيت صور الأطفال ووالدتهم بانتشار واسع عبر المنصات الفلسطينية والعربية.

وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، قد قال في وقت سابق إن العدوان الأخير تسبب في هدم 18 وحدة سكنية تهديما كليا، كما تعرّضت 71 وحدة سكنية لهدم بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، في حين أن الأضرار الجزئية أصابت نحو 1675 وحدة سكنية.

وأدى العدوان الإسرائيلي لاستشهاد 49 فلسطينيا بينهم 17 طفلا، في وقت أصيب فيه 360 فردا آخر بجراح مختلفة، وفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة في القطاع.