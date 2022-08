تعرض كبده للتلف وقد يفقد إحدى عينيه.. الكشف عن الحالة الصحية لسلمان رشدي بعد تعرضه للطعن والشرطة تحدد هوية المهاجم

كشف وكيل أعمال الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي عن حالته الصحية، وقال إن الأنباء بشأنها غير جيدة، ويخضع للتنفس الصناعي، بعد تعرضه للطعن خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك، في حين حددت الشرطة هوية المهاجم.

وقال وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي إن من المرجح أن يفقد موكله إحدى عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه وأضرار بالكبد بعد أن تعرض للطعن يوم الجمعة.

وقال الوكيل أندرو ويلي في بيان مكتوب "الأنباء ليست جيدة ومن المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه. أعصاب يديه انقطعت وتعرض كبده للطعن وتضرر".

وقال المتحدث باسم الشرطة الأميركية جميس أوكالاجان يوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن الكاتب سلمان رشدي يخضع لجراحة بعد تعرضه لهجوم.

وقد حددت الشرطة في ولاية نيويورك شخصية مهاجم الكاتب سلمان رشدي، وأفادت بأنه أميركي من نيوجيرسي يدعى هادي مطر، ويبلغ من العمر 24 عاما.

وأضاف أوكالاجان في مؤتمر صحفي أن الدافع وراء الجريمة لم يتضح بعد.

NOW – Salman Rushdie is stabbed on stage in New York. pic.twitter.com/qFmYE6BC5E

وكان رشدي تعرض لهجوم خلال مؤتمر في نيويوك وأصيب في رقبته، وعلى الفور نُقل بمروحية إلى أقرب مستشفى حيث خضع لجراحة طارئة، بحسب ما قال وكيله أندرو ويلي على تويتر، واعدا بتوفير معلومات منتظمة بشأن الوضع الصحي للروائي البالغ 75 عاما والذي يعيش في نيويورك منذ سنوات عدة.

وقال كارل ليفان وهو أستاذ علوم سياسية كان موجودا في القاعة، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف، إن رجلا هرع إلى المنصة حيث كان رشدي جالسا و"طعنه بعنف مرات عدة". وروى الشاهد أن المهاجم "حاول قتل سلمان رشدي".

وقام عنصر مكلف بضبط أمن المحاضرة باعتقال المشتبه به، في حين تعرّض محاور رشدي لإصابة في الرأس.

وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يسرعون لنجدة الكاتب بعد تعرضه للاعتداء.

Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.

Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2022