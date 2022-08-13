بموجب اتفاق إسطنبول.. سفينتان جديدتان محملتان بالحبوب تغادران مواني أوكرانيا إلى تركيا

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين محملتين بالحبوب غادرتا مواني أوكرانيا على البحر الأسود اليوم السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق الحبوب -الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة- إلى 16 سفينة.

وأعلنت الوزارة -في بيان- أن السفينتين محملتين بالذرة وبذور دوّار الشمس، وتتوجهان إلى المواني التركية.

وأوضحت أن السفينة "فولمار إس" التي تحمل علم دولة باربادوس انطلقت من ميناء تشيرنومورسك الأوكراني، وتتوجه إلى مدينة إسكندرون جنوبي تركيا وتحمل 12 ألف طن من الذرة.

أما السفينة الثانية، فهي "ثو" (Thoe) التي تحمل علم جزر مارشال، وقد انطلقت من الميناء نفسه وتحمل 3 آلاف طن من بذور دوّار الشمس، إلى ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، وذكرت الوزارة أن سفينة أخرى ستتجه اليوم من تركيا إلى أوكرانيا لشحن الحبوب.

وفي هذه الأثناء، وصلت سفينة محملة بنحو 13 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى ميناء رافينا الإيطالي، حيث تم تفريغ الشحنة. كما أعلنت السلطات المحلية في أوديسا أن سفينتي شحن وصلتا أمس الجمعة إلى المواني الأوكرانية، استعدادا لشحن كميات جديدة من الحبوب.

وأوضحت السلطات أن سفينتي "براف كوماندر" و"بيترل إس" تحملان علمي لبنان وليبيريا، ودخلتا المواني ويجري ترتيب إجراءات الشحن. وأكدت السلطات أن سفينة "براف كوماندر" هي السفينة الأولى التي ستحمل 23 ألف طن من الحبوب باتجاه أفريقيا، وتحديدا إلى إثيوبيا.





16 سفينة

من جهتها، ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم السبت أن 16 سفينة تحمل 450 ألف طن من المنتجات الزراعية غادرت المواني البحرية الأوكرانية منذ أوائل أغسطس/آب الجاري بموجب الاتفاق الذي يضمن مرورا آمنا للسفن.

وسمح الاتفاق، الذي وقعته أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة في مدينة إسطنبول التركية يوليو/تموز الماضي، باستئناف صادرات الحبوب من مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود بعد توقفها لمدة 5 أشهر، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتأمل أوكرانيا في زيادة صادراتها البحرية إلى أكثر من 3 ملايين طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى شهريا في المستقبل القريب.