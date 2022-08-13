بلجيكا تعتقل 4 أشخاص لارتباطهم بشبكة إجرامية يُرجّح أنها تدار من دبي

أعلنت السلطات البلجيكية أمس الجمعة اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم خلال عدة مداهمات في مدينة إنتويرب "لارتباطهم بشبكة للاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال يرجح أنها تدار من دبي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأمر قاض بأن يبقى 3 من المشتبه بهم (أعمارهم 32 و37 و39 عاما) قيد الاعتقال، بينما مَثل اثنان منهم أمام المحكمة أمس الجمعة.

ونُفذت المداهمات الثلاثاء الماضي إثر معلومات تم الحصول عليها من نظام "سكاي إي سي سي" (Sky ECC) المشفر للهواتف والذي اخترقته سلطات إنفاذ القانون في العديد من البلدان قبل عامين، وفقا لمكتب المدعي العام في إنتويرب.

وصادرت الشرطة أجهزة لعد النقود وأجهزة تعقب وتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) وأكثر من 900 ألف يورو نقدا، إضافة إلى ساعات ثمينة وسيارات فارهة في عمليات بحث طالت 21 عنوانا.

وقال المدعون إن التحقيق ركز على "ميسّر مالي" في إنتويرب يعمل مع الشبكة الإجرامية التي يُرجح أنها جمعت 15 مليون يورو منذ بداية 2021.

يشار إلى أن ميناء إنتويرب هو أحد المنافذ الرئيسية لدخول المخدرات إلى أوروبا، وقال المدعون العامون "إن الجماعات الإجرامية الناشطة هناك تخضع لمراقبة متزايدة من دبي أو تركيا".