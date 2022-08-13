أبرزها التعليم والصحة والري.. البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

وافق مجلس النواب المصري اليوم السبت في جلسة طارئة دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل 13 حقيبة وزارية.

وشمل التعديل إبعاد عدة وزراء، أبرزهم وزير التربية والتعليم، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة الهجرة، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير الإنتاج الحربي.

وقال السيسي -في وقت سابق- إن دعوة المجلس للانعقاد هدفها مناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح السيسي أن هدف هذا التعديل الوزاري هو تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها.