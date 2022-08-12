رفع السرية عن مذكرة التفتيش.. المحققون صادروا وثائق بعضها سري للغاية من منزل ترامب

كشفت مذكرة تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقب رفع السلطات السرية عنها اليوم الجمعة أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، بينها وثائق تم تصنيفها سرية للغاية، عقب تفتيش منزل ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا الاثنين الماضي.

وذكرت وكالة رويترز أن قاضيا فدراليا أميركيا أمر بنشر مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق، وهي تكشف عن تحقيق يتعلق بانتهاك محتمل لقانون التجسس وعرقلة العدالة.

بدورها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) عن وثائق اطلعت عليها، إن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي أخذوا خلال عملية التفتيش التي جرت الاثنين الماضي نحو 20 صندوقا من الوثائق، ومجلدات من الصور، ومذكرة مكتوبة بخط اليد، والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون حليف ترامب.

وأضافت أن الوثائق المصادرة تضمنت أيضا معلومات عن "رئيس فرنسا".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الوثائق التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس الجمهوري السابق كان يفترض أن تكون موجودة فقط في مقار حكومية.

كما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم عن وثائق اطلعت عليها أن مذكرة التفتيش التي تمت على أساسها تفتيش منزل ترامب سمحت للمحققين بمصادرة وثائق وسجلات تشكل أدلة على حيازة مواد بشكل غير قانوني.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) أكدت أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي كانوا يبحثون عن وثائق ذات صلة بالأسلحة النووية عندما فتشوا منزل ترامب، مشيرة إلى أنه لم يتضح ما إذا كانوا عثروا على هذه الوثائق.

بيد أن الرئيس السابق نفى ما ورد في تقرير الصحيفة بشأن الوثائق المفترضة المتعلقة بالأسلحة النووية، وكتب على المنصة الخاصة به "تروث سوشيال" (Truth Social) أن "قضية الأسلحة النووية خدعة".

وكان الهدف من عملية التفتيش التحقق مما إذا كان قد أزال، دون سند قانوني، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

والأربعاء الماضي مثل ترامب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي كانت قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يشمله وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور، وقال الرئيس السابق إنه امتنع بموجب الدستور عن الرد على أسئلة المدعية العامة.





رفع السرية

وأظهرت سجلات لوزارة العدل الأميركية اليوم أن محامي الرئيس الأميركي السابق أبلغوا الحكومة بأن ترامب لن يعترض على رفع السرية عن مذكرة التفتيش.

من جهته، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن وزارته تقدمت بطلب لرفع السرية عن مذكرة تفتيش منزل ترامب. وأضاف غارلاند أن التفتيش الذي جرى الاثنين الماضي كان بحضور محامي ترامب الذي تسلم نسخة من المذكرة.

وكان ترامب قد اعتبر عقب تفتيش منزله واستدعائه للتحقيق أنه يتعرض لاضطهاد سياسي، متهما الرئيس جو بايدن بأنه كان على علم بدهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقره في فلوريدا.

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.