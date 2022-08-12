ماكرون يشيد بجهود دولة قطر في مفاوضات السلام التشادية

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شكره وتقديره لجهود دولة قطر في رعاية مفاوضات السلام التشادية.

وأشاد الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بنجاح اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد.

وأكد أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في طريق إحلال السلام في تشاد عبر الحوار الوطني الشامل المرتقب.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الاتحادان الأفريقي والأوروبي وواشنطن قد أعربوا عن ترحيبهم باتفاق الدوحة بوصفه فرصة تاريخية لسلام دائم في تشاد، كما أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الأطراف التشادية لجهودها في تحقيق السلام.

والاثنين الماضي، وُقّع في الدوحة اتفاق للسلام برعاية قطرية بين السلطات الانتقالية في تشاد وجماعات من المعارضة.

واستقبل الشيخ تميم الأطراف الموقعة على اتفاق الدوحة للسلام في تشاد، وقال إن الاتفاق يمثل فرصة تاريخية لتحقيق السلام في هذا البلد.

ودعا أمير دولة قطر الأطراف التشادية إلى تغليب المصلحة العليا للشعب التشادي، كما أعرب عن أمله في أن تنضم باقي الجماعات التشادية إلى الاتفاق، وشدد على أهمية التزام جميع الأطراف به، مؤكدا دعم قطر مسار السلام في تشاد وأن الدوحة لن تتأخر عن تقديم المساعدة في المستقبل.

ويمهد اتفاق الأطراف التشادية الطريق أمام حوار مصالحة وطنية شاملة سيعقد في تشاد في وقت لاحق خلال أغسطس/آب الجاري.