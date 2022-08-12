في إطار صفقة بين طهران وموسكو.. واشنطن تكشف عن تدريبات روسية على الطائرات المسيرة في إيران

كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الخميس عن أن مسؤولين من روسيا تدربوا في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطار اتفاق بين طهران وموسكو يتعلق بنقل طائرات مسيرة.

وكان مسؤولون أميركيون أعربوا الشهر الماضي عن اعتقادهم أن إيران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيرة، ومنها طائرات يمكن تسليحها، مشيرين إلى أن مسؤولين روسا زاروا إيران لمشاهدة طائرات مسيرة هجومية.

وأثار هذا الادعاء مخاوف من أن إيران التي تزود حلفاءها في الشرق الأوسط بطائرات مسيرة تدعم روسيا الآن في حربها في أوكرانيا.

ونفى وزير الخارجية الإيراني الزعم في ذاك الوقت، بل اتصل هاتفيا بنظيره الأوكراني ليؤكد له عدم حدوث ذلك.

ونقلت وكالة رويترز عن فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله للصحفيين أثناء إفادة عبر الهاتف الخميس، إن المسؤولين "الروس أجروا تدريبات في إيران خلال الأسابيع العديدة الماضية".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستطبق بقوة" عقوباتها على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية. وأوضح باتيل أن عمليات نقل الطائرات المسيرة بين البلدين "يُحتمل أن تخضع للعقوبات بموجب العديد من السلطات".

وأعرب المتحدث الأميركي عن قلق واشنطن بشأن استخدام إيران للطائرات المسيرة وانتشارها. وأردف قائلا " لقد استُخدمت في مهاجمة القوات الأميركية وشركائنا في المنطقة وكيانات الشحن الدولية".