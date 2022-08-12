السعودية: مطلوب أمني يفجر نفسه بحزام ناسف في جدة

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن أحد المطلوبين أمنيا فجر نفسه بحزام ناسف في مدينة جدة -مساء الأربعاء- مما أسفر عن مقتله وإصابة 4 بينهم 3 من رجال الأمن.

وأضافت الوكالة -في بيان اليوم الجمعة- أن الحادثة وقعت في حي السامر بمحافظة جدة، وأن "المطلوب أمنيا عبد الله الشهري بادر بتفجير نفسه عبر حزام ناسف كان يرتديه خلال محاولة القبض عليه".

وتابعت "الحادث أسفر عن وفاته إضافة إلى تعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".