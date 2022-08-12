قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده بدأت عملية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ومصر، ولكنه أكد أن هذه العملية لا تعني تخلي أنقرة عن مبادئها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس.

وأشار جاويش أوغلو -خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في ختام اجتماعات المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بالعاصمة التركية أنقرة- إلى وجود خطوات متبادلة وحوار بين تركيا وإسرائيل في إطار عملية التطبيع.

وأردف "عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد تركيا أعلنا إعادة تعيين السفراء مجددا، والآن إسرائيل مقبلة على انتخابات، ولا أعلم ما إذا كان تعيين السفراء سيتم قبلها أم بعدها، لأن هذه الخطوة يجب أن تكون من الطرفين في آن واحد".

وأعرب جاويش أوغلو عن رغبة بلاده في أن تكتسب علاقاتها مع مصر الزخم نفسه الذي حصل مع الإمارات والسعودية.

محادثات مع وزير الخارجية السوري

وقد كشف وزير الخارجية التركي أيضا أنه أجرى محادثة قصيرة مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالعاصمة الصربية بلغراد.

وأكد أن روسيا تريد من تركيا أن تجري اتصالات مع النظام السوري، وأنها اقترحت عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، دون أن يكشف رد بلاده على هذا المقترح.

وشدد جاويش أوغلو على ضرورة تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، مبينا أنه لن يكون هناك سلام دائم دون تحقيق ذلك.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك إرادة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف، وفق تعبيره.

وفيما يخص انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، تطرق جاويش أوغلو إلى الوثيقة الثلاثية المبرمة بين أنقرة وستوكهولم وهلسنكي.

وقال في هذا السياق "لم نر أي خطوات تم اتخاذها في هذا الاتجاه، السويد وفنلندا لم تفيا بعد بالتزاماتهما في الوثيقة المذكورة".

وصرح بأنه تم استحداث آلية باقتراح من السويد وفنلندا لمتابعة الخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بالوثيقة المذكورة، معربا عن أمله أن يُعقد الاجتماع الأول لهذه الآلية يوم 26 أغسطس/ آب الجاري.