شاهد.. لافتة "ها ها ها" تحلق فوق مقر إقامة ترامب للسخرية منه

حلقت لافتة في السماء تحمل عبارة "ها ها ها" فوق مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنتجع "مارالاغو" بمدينة بالم بيتش بفلوريدا، وذلك للسخرية منه بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالية "إف بي آي" (FBI) منزله.

وبينما تجري تحقيقات معه حول اقتحام الكونغرس وفساد معاملات شركته التجارية، أرفق الناشط الأميركي الديمقراطي توماس كينيدي على حسابه في تويتر يوم الأربعاء الماضي (10 أغسطس/آب الجاري) مقاطع مصورة لتحليق الطائرة، التي حملت اللافتة الساخرة فوق مقر إقامة ترامب.

Here is video of our banner saying HAHAHA flying over Mar-a-Lago today. This is how you treat wannabe authoritarians like Trump. You ridicule and mock them. pic.twitter.com/gFqndjMSUv

وقال الناشط إنها "رسالة صغيرة لترامب والفاشلين المتظاهرين هناك".

يُشار إلى أن أنصار ترامب يحتشدون خارج منزله احتجاجًا على تفتيش "إف بي آي" منزله قبل أيام قليلة.

We flew a banner that read "HAHAHAHA" over Mar-a-Lago to ridicule Trump. That’s how you treat wannabe authoritarians. To the Trump supporters still gathered outside Mar-a-Lago, do something better with your time than defending a billionaire grifter who doesn’t care about you. pic.twitter.com/5Qh9KtIwec

— Thomas Kennedy (@tomaskenn) August 11, 2022