قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن محاميه وممثليه "يتعاونون تعاونا كاملا"، في حين أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه "صادق شخصيا" على مذكرة تفتيش منزل ترامب في فلوريدا.

وأكد غارلاند أن عملاء اتحاديين فتشوا عقار ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

ولم يوضح غارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنّه شدد على وجود "سبب محتمل"، بسبب "المصلحة العامة الجوهرية"، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية، بعد أن أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان سابق.

وقالت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) إن عملاء "إف بي آي" كانوا يبحثون عن وثائق ذات صلة بالأسلحة النووية عندما فتشوا منزل ترامب. وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كانوا عثروا على هذه الوثائق.

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مار إيه لاغو" في بالم بيتش، تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

ومن جهته، قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي كريستوفر راي، إن العنف والتهديدات ضد أجهزة إنفاذ القانون بما في ذلك إف بي آي يعتبر أمرا خطيرا، مؤكدا أن ما وصفها بـ"الهجمات التي لا أساس لها على نزاهة إف بي آي تؤثر على سيادة القانون".

ردود فعل متضاربة

واستدعت عملية الدهم التي نفّذها مكتب التحقيقات الفدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد، وفي توقيت يقيّم فيه الملياردير الأميركي إمكان خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في مار إيه لاغو عندما نفّذت عملية الدهم.

وعبر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن "قلق عميق" إزاء تفتيش منزل ترامب، وقال إنه ينم عن "انحياز حزبي" من جانب وزارة العدل.

والخميس دان غارلاند "هجمات لا أساس لها طالت مهنية عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي ومدّعي وزارة العدل".

ومنذ أن انتهت ولايته لا يزال ترامب أكثر شخصية تثير الانقسام، علما بأنه لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري، كما يصرّ على زعمه بأنه الفائز في انتخابات العام 2020.

والأربعاء مثل ترامب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي كانت قد فتحت في العام 2019 تحقيقا مدنيا يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد جونيور.

ولزم ترامب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.

وجاء في بيان له "رفضت الرد على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن أميركي".

وفتح تحقيق مدني في حق مجموعة ترامب العائلية إثر الشهادة المدوية التي أدلى بها مايكل كوهين، أحد المحامين الشخصيين لترامب، أمام الكونغرس، كاشفا فيها عن تقييمات احتيالية، صعودا أو هبوطا، لأصول تابعة للمجموعة للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.

ووجد ترامب نفسه تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لقلب نتائج الانتخابات في العام 2020 والاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.

محاولة اقتحام مكتب تحقيقات في أوهايو

في تطور آخر ربطته وسائل إعلام أميركية بتفتيش منزل ترامب، قتلت الشرطة الأميركية الخميس مسلحا حاول اقتحام مركز لمكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو، وذلك بعد ساعات على مواجهة مسلّحة.

ولم تحدد الشرطة بعد هوية القتيل ولم تعلق خلال مؤتمرين صحفيين على دوافعه. لكن صحيفة نيويورك تايمز وقناة إن بي سي الإخبارية نقلت عن مصادر غير محددة أنها حددت هوية الرجل الذي يدعى ريكي شيفر (42 عاما).

كما قال مراسل إن بي سي، نقلا عن اثنين من مسؤولي إنفاذ قانون على تويتر، إن المشتبه به كان في مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن خلال هجوم من قبل أنصار الرئيس ترامب في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

وبدأت حادثة أوهايو في وقت مبكر أمس الخميس عندما فشل المشتبه به في دخول مرفق فحص الزائرين التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي. وقال المكتب إنه فر بعد ذلك من المنطقة في سيارة بيضاء متجها شمالا على الطريق السريع.

وقد لجأ الرجل إلى حقل ذرة، حيث حاصرته قوات الأمن التي حاولت دون جدوى التفاوض معه للاستسلام، حسب ما قال متحدّث باسم شرطة أوهايو مساءً.

ولوّح الرجل بسلاحه الناري في اتّجاه الشرطة التي أطلقت النار بعد ذلك، وقد أُعلِن مقتله على الفور.

وتعرض مكتب التحقيقات الاتحادي لتهديدات عبر الإنترنت منذ أن فتشت عناصره منزل ترامب في فلوريدا يوم الاثنين، كجزء من تحقيق في وثائق أزيلت من البيت الأبيض عندما غادر منصبه.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون لم تذكر هويتهما على دراية بالموضوع، إن المحققين يبحثون ما إذا كان المشتبه به على صلة بجماعات يمينية متطرفة.