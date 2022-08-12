نقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط لإطلاق حملة إعادة انتخابه في رئاسيات 2024، مما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأفادت الشبكة بأن إصرار بايدن على الاستمرار في البيت الأبيض لولاية ثانية يزداد، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الديمقراطيين يفضلون مرشحا آخر.

كما أضافت أن حلفاء بايدن يتوقعون فوزه عندما يواجه مرشحا جمهوريا مثل ترامب.

وأشارت مصادر الشبكة إلى أن الإعلان الفعلي عن هذه الخطوة سيكون خلال الأشهر التي تلي الانتخابات النصفية المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

إلى الأمام

وكان عدد من الساسة الأميركيين أعلنوا نهاية الشهر الماضي تدشين حزب سياسي جديد بهدف أن يصبح "حزبا رئيسيا ثالثا" في الحياة السياسية الأميركية؛ اعتمادا على جذب ملايين الناخبين الذين يقولون إنهم مستاؤون من نظام الحزبين المختل في أميركا.

ويستهدف حزب "إلى الأمام" المشاركة في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس عام 2024، بعد أن ينتهي من إجراءات التسجيل في الولايات الـ50، فضلا عن العاصمة واشنطن.