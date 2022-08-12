سفينة حبوب تعود لتركيا بعد رفض بيعها بلبنان وشحنتان جديدتان تغادران أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة أن سفينتين جديدتين محملتين بالحبوب غادرتا موانئ أوكرانيا باتجاه تركيا وإيران، في حين عادت لإسطنبول أول سفينة حبوب خرجت من أوكرانيا بعد رفض بيعها في لبنان.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن السفينة "سارموفسكي" -التي تحمل علم دولة بليز- غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني محملة بـ3 آلاف و50 طنا من القمح متجهة إلى ميناء ولاية تكيرداغ التركية (شمال غرب).

وأضاف البيان أن السفينة "ستار لورا" -التي تحمل علم جزر مارشال- غادرت ميناء يوزني الأوكراني محملة بـ60 ألف طن من الذرة متجهة إلى إيران.

وبذلك ارتفع عدد السفن التي غادرت أوكرانيا -بموجب اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة في إسطنبول وتوسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين موسكو وكييف- إلى 14 سفينة.

أول سفينة

في سياق متصل، أظهرت بيانات أن أول سفينة حبوب غادرت أوكرانيا بموجب اتفاقية تصدير الحبوب رست في تركيا أمس الخميس بعد 11 يوما في البحر.

وقال وكيل السفينة في تركيا إنها ستواصل طريقها إلى مصر بعد تفريغ جزء من حمولتها.

وأبحرت السفينة "رازوني" من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس/آب الحالي.

وبينما كانت السفينة رازوني متجهة في البداية إلى طرابلس اللبنانية، قالت سفارة أوكرانيا في بيروت إن المشتري رفض التسلم بسبب التأخير لمدة 5 أشهر، وإن السفينة تبحث عن عميل جديد.

وقال قادر صوير المدير في وكيل الشحن "طوروس" ومقره مرسين لرويترز إن السفينة ستفرغ 1500 طن من الذرة في تركيا وستواصل طريقها لاحقا إلى مصر مع باقي حمولتها البالغة 26 ألفا و527 طنا.

وأضاف أن الوكيل يتولى فقط عمليات الرسو والتفريغ في تركيا ولن يشارك في رحلة السفينة إلى مصر.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرقي أوروبا) إلى العالم.

وتعاني كثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.