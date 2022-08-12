الجيش التونسي يشتبك مع مسلحين غربي البلاد

أصيب عنصران من الجيش التونسي في اشتباك مع مسلحين اليوم الجمعة في منطقة جبليّة في غربي البلاد، تقع بالقرب من الحدود مع الجزائر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن الاشتباك وقع أثناء تنفيذ وحدة من الجيش مهمّة عملياتية بجبل السلوم في ولاية القصرين على بعد 290 كلم جنوب غرب العاصمة. وأوضح أن العسكريَين "نقلا لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة"، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن توقيف المسلحين الذين شاركوا في الاشتباك.

وأضاف أن الاشتباك أدى إلى "وقوع جرحى في صفوف الإرهابيين" و"إصابة عنصرين من الجيش بجروح طفيفة".

وقد أقام الجيش عام 2014 "منطقة عمليات عسكرية مغلقة" في قسم من جبل السلوم ومناطق أخرى بالقصرين لمكافحة التنظيمات المتطرفة.

وتنشط خلايا موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في جبال ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر، وفق مصادر رسمية. لكن نشاط تلك الخلايا تراجع بعد عمليات عدة ناجحة للجيش والقوات الأمنية في الأعوام الأخيرة أفضت إلى مقتل عشرات المسلحين.

ويعود آخر هجوم لـ"جهاديين" في تونس إلى مارس/آذار الماضي، حين أُطلقت أعيرة نارية على مدخل ثكنة للحرس الوطني في ولاية القيروان (وسط)، ولم يخلف الهجوم ضحايا.

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 طفرة في نشاط جماعات مسلحة نفذت هجمات دامية أسفرت عن مقتل العشرات، لا سيما من قوات الأمن والسياح.

ونفذت إحدى كبرى الهجمات في مارس/آذار 2016 عندما استهدفت ثكنة للجيش ومركزين للشرطة والحرس الوطني في مدينة بن قردان (570 كلم جنوب شرق)، وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 13 من قوات الأمن و7 مدنيين، في حين قتل ما لا يقل عن 55 مسلحا واعتقل عشرات آخرون.