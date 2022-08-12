أشاد بمواقفها.. هنية: قطر تتعهد بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية اليوم الجمعة، أن دولة قطر تعهدت بإعادة إعمار البيوت المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب هنية، فإن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ زعيم حركة حماس بالموافقة على إعادة إعمار البيوت المهدمة.

وأعرب هنية، وفق البيان، "عن بالغ تقديره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الموقف النبيل، الذي يضاف إلى سجلها المشرف في إعادة إعمار قطاع غزة عبر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار برئاسة سعادة السفير محمد العمادي".

وكان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان قد قال في وقت سابق إن العدوان الأخير تسبب في هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتعرّضِ 71 وحدة سكنية لهدم بليغ وأصبحت غير صالحة للسكن، في حين أن الأضرار الجزئية أصابت نحو 1675 وحدة سكنية.

كما أدى العدوان الإسرائيلي لاستشهاد 49 فلسطينيا بينهم 17 طفلا، في وقت أصيب فيه 360 فردا آخرين بجراح مختلفة، وفق إحصائية رسمية لوزارة الصحة في القطاع.

وعلى مدى 3 أيام (منذ الجمعة وحتى الأحد الأسبوع الماضي) اندلعت مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي مقدمتها حركة الجهاد الإسلامي، انتهت بالتوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة مصرية.