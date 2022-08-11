دعا لمصالحة بين النظام والمعارضة.. جاويش أوغلو يكشف عن محادثة قصيرة أجراها مع وزير خارجية سوريا

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس أنه أجرى محادثة قصيرة مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالعاصمة الصربية بلغراد.

جاء الكشف عن تلك المحادثة في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش اجتماعات المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة.

وأكد أن روسيا تريد أن تجري تركيا اتصالات مع النظام السوري، وأنها اقترحت عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، دون أن يكشف رد بلاده على هذا المقترح.

وشدد جاويش أوغلو على ضرورة تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، مبينا أنه لن يكون هناك سلام دائم دون تحقيق ذلك.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك إرادة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف، وفق تعبيره.