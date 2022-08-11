لبنان.. انتهاء عملية احتجاز الرهائن في مصرف ببيروت وتعاطف شعبي واسع مع المسلح

أفاد مراسل الجزيرة بانتهاء عملية احتجاز الرهائن في أحد مصارف بيروت، حيث سلّم المودع المسلح نفسه للسلطات بعد الاتفاق على منحه جزءا من وديعته، بينما انتشرت موجة من التعاطف معه في أرجاء لبنان.

وكان مسلح قد احتجز اليوم الخميس موظفي فرع بنك فدرال لبنان في حي الحمراء ببيروت، مطالبا بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 200 ألف دولار أميركي.

وفرضت قوات الأمن طوقا مشددا خارج المصرف، وبدأت مفاوضات مع المسلح الغاضب من أجل فتح باب المصرف والإفراج عن الموظفين المحتجزين.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني ميداني "سكب الرجل (وهو في الأربعينيات من عمره) مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزا داخله الموظفين".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن محتجز الرهائن "هدّد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، كما أشهر سلاحه في وجه مدير الفرع"، مضيفة أنه برّر عمليته بكون والده "دخل المستشفى منذ فترة لإجراء عملية من دون أن يستطيع دفع تكاليفها".

وكان مدير فرع المصرف حسان حلاوة قد قال لرويترز عبر الهاتف إنه محتجز في مكتبه، إضافة إلى أربعة من موظفي الفرع، وأحد العملاء.

وذكرت تقارير إعلامية إن عيارين ناريين على الأقل أطلقا خلال الحادث.

تأييد شعبي

وتسبب عملية الاحتجاز باحتشاد العديد من المواطنين، حيث ردد كثير منهم هتافات مثل "يسقط يسقط حزب المصرف"، كما أبدى بعضهم الاستعداد لمؤازرة المسلح، وفقا لتقارير إعلامية.

وانضم رئيس جمعية المودعين حسن مغنية إلى الحشد أمام البنك، وقال لرويترز إن المسلح أخطر البنك مرارا بأنه بحاجة إلى أمواله، مضيفا أنه لا يشجع على العنف لكن "بعد ثلاث سنوات من التجاهل تحملوا وزر أفعالكم".

وأثارت الحادثة جدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن دعمهم للمسلح، حتى تصدّر اسم المودع #باسم_الشيخ_حسين، قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" في لبنان.

ودعا الوزير السابق وئام وهاب في تغريدة له "المواطنين التوجه إلى المصرف والتضامن مع المودع ومنع اعتقاله"، مطالبا القوى الأمنية والقضاة بالتجرؤ على اعتقال سارقي الناس وليس المسروقين، حسب تعبيره.

نتمنى على كل المواطنين التوجه الى المصرف والتضامن مع المودع ومنع إعتقاله واتمنى على القوى الأمنية والقضاة إمتلاك الجرأة وإعتقال سارقي الناس وليس المسروقين — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 11, 2022

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، جمدت العديد من البنوك أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية، ووضعت قيودا على السحب.