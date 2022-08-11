تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف محطة زاباروجيا النووية، في حين قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن انفجارات كبيرة وقعت في خيرسون بعد استهداف مواقع عسكرية روسية في المقاطعة.

وأسفرت ضربات عسكرية عن مقتل 13 مدنيا مساء الثلاثاء الماضي، معظمهم بمنطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرقي أوكرانيا) في موقع قريب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وقالت موسكو إن العالم يسير على حافة الهاوية مع قصف كييف للمحطة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الروسية إيفان نيتشايف إن القصف الأوكراني لمحطة زاباروجيا النووية عمل إرهابي قد يؤدي إلى كارثة تتجاوز عواقبها حادثة تشرنوبل.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت محطة زاباروجيا رغم علمها بخطورة هذا الأمر، وأكد أن المحطة ثالث أكبر محطة نووية على مستوى العالم.

ورأى زيلينسكي أن روسيا تضلل العالم بإخفاء خطر الإشعاع النووي في محطة زاباروجيا، وأن العالم يحتاج للحماية من هذا الخطر.

وقال زيلينسكي إن القصف الروسي بدأ يتسبب في تسرب الإشعاعات إلى أوروبا عبر الهواء.

وطالبت مجموعة الدول الصناعية السبع -أمس الأربعاء- روسيا بالانسحاب الكامل من محطة زاباروجيا للطاقة النووية شرقي أوكرانيا.

وقالت المجموعة -في بيان- نطالب روسيا بالتسليم الكامل والفوري لمحطة زاباروجيا وجميع المرافق النووية داخل أوكرانيا، مؤكدة ضرورة قيام العاملين في المحطة بواجباتهم من دون تهديد أو ضغط.

ويستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة الليلة لمناقشة وضع محطة زاباروجيا النووية؛ أكبر المحطات النووية في أوروبا، وذلك بطلب روسي.

من جهة أخرى، قال نيتشايف -في مؤتمر صحفي بموسكو- إن تخصيص مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة، وإن الإمدادات غير المنضبطة بالأسلحة إلى كييف أدت إلى زيادة كبيرة في تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وفي ما يخص نقل الحبوب الأوكرانية، أشار المتحدث إلى أن السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا لا تتجه إلى الدول المحتاجة بل إلى الغرب، وهذا مبعث شك في صدق أطروحة أزمة الغذاء.