رئيس المجلس الرئاسي باليمن يشكل لجنة تقصي حقائق بعد اشتباكات عسكرية في شبوة

وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي الشعب اليمني أمام حقيقة الأوضاع في محافظة شبوة، وجهود مجلس القيادة لاحتواء المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة عتق بين قوات حكومية وأخرى مدعومة إماراتيا.

وقال العليمي -في خطاب له- إنه اتخذ جملة من الإجراءات؛ منها إقالة بعض القادة في المحافظة، إضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية، لتقصي الحقائق وتحديد مسؤولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية، ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأوضح أن المجلس بادر إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي وعد بإطلاع الرأي العام على نتائجها.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن مواساته لأسر الضحايا وخصوصا المدنيين الأبرياء، مؤكدا التزام الدولة بجبر ضررهم ومعالجة آثار هذه الأحداث واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرارها.

وكانت مصادر محلية قد قالت إن قوات تدعمها أبو ظبي سيطرت على مدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بعد مواجهات عنيفة مع قوات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة، أسفرت عن قتلى ومصابين بينهم مدنيون.

وأضافت المصادر أن ما تعرف بقوات دفاع شبوة ولواء العمالقة المدعومة إماراتيا داهمت منازل ومكاتب قيادات عسكرية حكومية.

وقال شهود عيان إن طائرات مسيرة يرجح أنها تابعة للإمارات تدخلت في المواجهات ونفذت غارات على القوات الحكومية في عتق.

وتعد شبوة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها نفطية وتحوي منشأة بلحاف الغازية التي تعد من أهم المنشآت الاقتصادية في البلاد.

وترتبط بحدود مشتركة مع محافظات مأرب (شرق) والبيضاء (وسط) وأبين (جنوب) وحضرموت (جنوب شرق)، وعبرها يمر الطريق البري إلى السعودية.