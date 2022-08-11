تايوان ترفض نموذج "الصين بلد واحد ونظامين" وتجري مناورات عسكرية

رفضت تايوان -اليوم الخميس- نموذج "بلد واحد ونظامين" الذي اقترحته الصين، في الوقت الذي أجرت فيه تدريبات جديدة بالذخيرة الحية بعد انتهاء الصين من أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية التايوانية جوان أو -في مؤتمر صحفي- إن شعب تايوان وحده يملك حق تقرير مصيره، وذلك بعد اقتراح الصين نموذج "بلد واحد ونظامين" في كتاب "أبيض" نشرته هذا الأسبوع.

وأضافت أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان "ذريعة لخلق وضع عادي جديد لترهيب الشعب".

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم الفيلق الثامن لو ووي جي -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن القوات التايوانية أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة بمقاطعة بينغتونغ (جنوب) في إطار التدريبات الدفاعية.

وكانت تايوان أجرت كذلك تدريبات عسكرية الثلاثاء في بينغتونغ، وقال الجيش إن مئات الرجال شاركوا في جولتي المناورات.

وقللت السلطات من أهمية هذه التدريبات مؤكدة أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورات الصين.

وكانت بكين قد غضبت بعد زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي إلى تايوان.

وردا على الزيارة، أجرت الصين مناورات جوية وبحرية استمرت أياما حول هذه الجزيرة، في حين اتهمت تايبيه بكين باستخدام زيارة بيلوسي ذريعة للتدرب على غزو الجزيرة.

وأعلنت بكين -الأربعاء- انتهاء مناوراتها، مؤكدة أن قواتها "نفذت مهام مختلفة" في مضيق تايوان، وتعهدت في الوقت نفسه بمواصلة حراسة مياهها، لكنها أكدت في البيان نفسه أنها ستواصل "إجراء تدريبات عسكرية والاستعداد للحرب".

وقد أعلن مكتب الشؤون التايوانية الصيني في "كتاب أبيض" أمس أن بكين لن "تتخلى عن استخدام القوة" ضد جارتها وتحتفظ "بإمكانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة".

وقالت الوثيقة: نحن على استعداد لخلق مساحة واسعة (للتعاون) من أجل تحقيق إعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك أي مجال لأعمال انفصالية تهدف إلى تحقيق استقلال زائف لتايوان.