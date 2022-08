هدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إيران "بعواقب وخيمة" في حال مهاجمتها الأميركيين، وذلك بعد اتهام عميل إيراني بالتخطيط لاغتيال وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأسبق جون بولتون، الأمر الذي اعتبرته طهران "اتهامات سخيفة".

وقال بلينكن، في تغريدة عبر تويتر اليوم الخميس، إن "رسالتنا واضحة: لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأميركيين، وهذا يشمل بالتأكيد المسؤولين الحكوميين السابقين.. أي هجوم سيكون له عواقب وخيمة".

Our message to Iran is clear: we will not tolerate threats of violence against Americans — and that certainly includes former government officials. Any attack would be met with severe consequences. https://t.co/X6pmTtHZKF

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 11, 2022