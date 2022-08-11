هدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إيران "بعواقب وخيمة" في حال مهاجمتها الأميركيين، وذلك بعد اتهام عميل إيراني بالتخطيط لاغتيال وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأسبق جون بولتون، الأمر الذي اعتبرته طهران "اتهامات سخيفة".

وقال بلينكن، في تغريدة عبر تويتر اليوم الخميس، إن "رسالتنا واضحة: لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأميركيين، وهذا يشمل بالتأكيد المسؤولين الحكوميين السابقين.. أي هجوم سيكون له عواقب وخيمة".

Our message to Iran is clear: we will not tolerate threats of violence against Americans — and that certainly includes former government officials. Any attack would be met with severe consequences. https://t.co/X6pmTtHZKF — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 11, 2022

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الأربعاء أنها وجهت اتهامات لعضو بالحرس الثوري الإيراني يدعى شهرام بورصافي، المقيم في إيران، بالتآمر لاغتيال بولتون، كما ذكر موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي أن الوزارة أبلغت بومبيو أنه كان هدفا للاغتيال أيضا.

وأوضحت وزارة العدل في بيان أن "التحقيقات تشير إلى أن مؤامرة اغتيال بولتون كانت على الأغلب بهدف الانتقام لضربة جوية أميركية قتلت جنرالًا ذا شعبية وقوة في البلاد"، وهو قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أميركية مطلع 2020.

الرد الإيراني

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح صحفي، "نحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات بموجب القانون الدولي تجاه الاتهامات الأميركية السخيفة".

وأضاف أن هذه المزاعم الأميركية "لا أساس لها من الصحة، وذات أهداف ودوافع سياسية"، معتبرا أنها محاولة للهروب من مسؤولية تحمّل "الجرائم الإرهابية"، مثل اغتيال سليماني ومثل الجرائم الصهيونية ودعم تنظيم الدولة الإسلامية، حسب تعبيره.

وأشار كنعاني إلى أن القضاء الأميركي طرح بعض الاتهامات من دون تقديم أي أدلة أو وثائق ضرورية.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بشدة" من أي إجراء ضد المواطنين الإيرانيين، مضيفا "نحتفظ بحق اتخاذ أي إجراء في إطار القانون الدولي للدفاع عن حقوق حكومتنا ومواطنينا".