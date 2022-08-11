الحكومة المالية تقتل 37 مسلحا ردا على هجوم جماعة تابعة لتنظيم الدولة

قالت حكومة مالي أمس الأربعاء إنها استهدفت جماعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في بلدة "تيسيت"، وقتلت 37 منهم، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف قواتها وراح ضحيته 42 جنديا.

وقالت الحكومة -في بيان- إن وحدات الجيش المالي في تيسيت ردت بقوة على هجوم معقد ومنسق شنته من وصفتهم بـ"الجماعات الإرهابية المسلحة"، والذي تميز باستخدام الطائرات المسيرة والمتفجرات والسيارات الملغومة والمدفعية.

وأضافت الحكومة أن الجنود قتلوا 37 مقاتلا خلال عدة ساعات من القتال العنيف.

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن 17 جنديا قتلوا في الهجوم وفُقد 9.

وقالت الحكومة إن 42 جنديا ماليا قتلوا وأصيب 22 في هجوم قرب بلدة تيسيت الأحد الماضي، واتهمت جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذه.

وكان هذا الهجوم أحد أكثر الهجمات دموية التي يتعرض لها في السنوات الأخيرة الجيش المالي، الذي يواجه تمردا منذ عقد تشنه جماعات مسلحة تنتشر في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

ويحكم مالي مجلس عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية عام 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإحباط من إخفاقها في كبح جماح العنف، لكن الهجمات ظلت شائعة.

وأعلن فرع تابع للقاعدة مسؤوليته عن هجوم على القاعدة العسكرية الرئيسية في البلاد في أواخر يوليو/تموز الماضي.