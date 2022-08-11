إثيوبيا تعلن بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة

أعلنت إثيوبيا اليوم الخميس تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة من أجل توليد الطاقة الكهربائية، بحضور رئيسة البلاد سهلي ورق زودي ورئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين آخرين.

وهنأ آبي أحمد الإثيوبيين على إسهاماتهم المستمرة في مشروع سد النهضة، وأضاف "بدأنا توليد الطاقة من خلال كميات المياه الضخمة في خزان سد النهضة"، مشيرا إلى أن "النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتما".

وتبلغ طاقة التوربين الثاني الحالية 270 ميغاواتا، وشكر آبي أحمد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة "على الإنجاز الناجح للمشروع وفقًا للخطة".

وقال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي المهندس كفلو هورو -في حفل الافتتاح- "إن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصلت إلى 95%، في حين بلغت الأعمال الكهربائية 61%"، وأضاف أن "الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمة".

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت أن إثيوبيا أخطرتها ببدء الملء الثالث لسد النهضة في يوليو/تموز الماضي، وقالت إنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا للملء بشكل أحادي من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو/تموز 2021، وسط رفض مصري سوداني بوصف ذلك "إجراءات أحادية".

ومنذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سدّ النهضة نزاعًا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية.