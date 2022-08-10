كانت متوجهة للبنان.. سفينة حبوب أوكرانية معروضة للبيع

أُلغي عقد بيع أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، بسبب التأخير في تسليمها للبنان، وفق ما أعلنته السفارة الأوكرانية في بيروت.

وكانت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في الأول من أغسطس/آب الجاري محمّلة بـ26 ألف طن من الذرة، وكان من المفترض أن تصل إلى مرفأ طرابلس في لبنان الأحد الماضي.

وأوضحت السفارة الأوكرانية مساء أمس الثلاثاء في بيان نُشر قبيل منتصف الليل، أن تأخر تسليم الشحنة 5 أشهر "دفع الشاري والبائع إلى الاتفاق على إلغاء الطلبية". وأشارت إلى أن البائع يدرس "طلبات أخرى لشراء الحبوب".

وكان قد جرى تفتيش رازوني الأسبوع الماضي في إسطنبول من قبل خبراء أتراك وروس. وهي حاليا متوقفة في مرسين جنوب تركيا وفق موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية.

ووقّعت روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/تموز الماضي على اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وغادرت 3 سفن تحمل الذرة الموانئ الأوكرانية يوم الجمعة الماضي، متجهة إلى أيرلندا وبريطانيا وتركيا، وفقا لوزارة الدفاع التركية. ووصلت أول أمس الاثنين أول سفينة إلى وجهتها النهائية في تركيا.

كما غادرت 8 سفن الموانئ الأوكرانية منذ توقيع الاتفاق، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية التي أشارت إلى أنه من المتوقع الوصول إلى معدّل 3 إلى 5 سفن يوميا في الأسبوعين المقبلين.