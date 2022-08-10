شاهد.. رسالة الشهيد إبراهيم النابلسي إلى قيادة كتائب القسام

بثت كتائب القسام على موقعها الإلكتروني تسجيلا صوتيا للقيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي الذي استشهد، أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وتوجّه النابلسي -في رسالة صوتية قبل استشهاده- بالتحية والشكر لقيادة كتائب الشهيد عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس) على ما قدمته له من دعم خلال مسيرته الجهادية.

وختم رسالته بالهتاف الوطني الشهير "حط السيف قبال السيف.. إحنا رجال محمد ضيف"، في إشارة إلى قائد كتائب القسام محمد الضيف.

وأمس الثلاثاء اغتالت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، هم: إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، وجميعهم من قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وقبل استشهاده، أرسل النابلسي تسجيلا صوتيا يوصي فيه رفاقه بمواصلة المقاومة وعدم ترك السلاح.

وكان النابلسي عضوا في "كتيبة نابلس" التي تشكلت في الأيام الأخيرة، وهي تحالف من المسلحين الفلسطينيين في المدينة يضمّ أيضا مسلحين من حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.

ويعدّ الشهيد النابلسي من أبرز المطلوبين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان قد نجا من محاولات اغتيال عدة شنتها قوات الاحتلال.