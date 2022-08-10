البحرية الإيرانية تصد هجوما على سفينة في البحر الأحمر

صدت القوات البحرية الإيرانية هجوما على سفينة إيرانية في البحر الأحمر مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول عسكري إيراني.

وقال الأميرال مصطفى تاج الديني نائب قائد العمليات في البحرية إن "فريق المواكبة للقوات البحرية تحت قيادة المدمرة جماران (…) وصل فورا إلى المكان ليل أمس بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وتواجَه مع الزوارق المهاجمة".

وقال تاج الديني في تصريحات للتلفزيون الرسمي "مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية (بين الجانبين) لاذت الزوارق بالفرار"، ولم يقدم المسؤول العسكري تفاصيل إضافية بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم.

وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إحباط محاولة قرصنة ناقلة نفط في خليج عدن، وأتى ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلانها التصدي كذلك لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين أخريين في خليج عدن.

يذكر أن إيران عززت حضور قواتها البحرية في الخليج امتدادا إلى خليج عدن على خلفية سلسلة من هجمات القرصنة التي شهدتها بين العامين 2000 و2011، حيث تعتمد بشكل كبير على حركة الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ العام 2008 في هذه المنطقة، لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها أو لدول أخرى.

ووفق منظمة الأمن البحري البريطانية "يو كيه إم تي أو" (UK MTO)، تراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة، في ظل إجراءات قامت بها دول عدة لتأمين الملاحة.