الإمارات تلغي حكما بسجن أميركي أدين بتهمة غسل أموال

قال محام إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت اليوم الأربعاء حكما بالسجن بحق المواطن الأميركي والمحامي الحقوقي عاصم غفور.

وقال محاميه لوكالة رويترز إن المحكمة قضت بأن يدفع غفور غرامة قدرها 5 ملايين درهم (1.36 مليون دولار).

واعتقل غفور الشهر الماضي أثناء توقفه في مطار دبي بتهم تتعلق بإدانته غيابيا بغسل الأموال، وهي تهم ينفيها غفور عن نفسه.

ونفت الولايات المتحدة وقتها تقديم أي طلب إلى الإمارات لاعتقال المحامي والناشط الحقوقي الأميركي عاصم غفور، وهو ما تعارض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين في الإمارات بأن اعتقال غفور تم بطلب من واشنطن وبالتنسيق معها، لكونه موضع تحقيق من قبل السلطات الأميركية.