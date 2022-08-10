الاستخبارات البريطانية: روسيا عززت قواتها في أوكرانيا ومجموعة السبع تطالبها بالانسحاب من محطة زاباروجيا النووية

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي استقدم قوات برية جديدة لدعم عمليته العسكرية في أوكرانيا، وبينما واصلت موسكو وكييف تبادل الاتهامات بالقصف قرب محطة زاباروجيا النووية، طالبت مجموعة السبع روسيا بالانسحاب من المحطة.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية، في نشرتها الاستخباراتية اليومية، بأنها تعتقد أن روسيا استحدثت "بشكل شبه مؤكد" قوة برية جديدة لدعم حربها، مشيرة إلى أن القوات الجديدة تنتمي للجيش الثالث الذي توجد قيادته في مدينة مولينو قرب العاصمة موسكو.

وعبرت الوزارة عن اعتقادها بأن روسيا ستسعى إلى زيادة عدد القوات التي تحتاج إليها لمواصلة هجومها في دونباس، وتعزيز دفاعاتها في وجه الهجمات المضادة للجيش الأوكراني في جنوب البلاد، لكنها استبعدت أن تلعب القوة الجديدة دورا حاسما في الحرب.

قصف روسي

ميدانيا، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك (وسط أوكرانيا)، فالنتين ريزنيتشنكو، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الروسي على مارجانيتس وقع باستخدام 80 صاروخا من طراز غراد.

وأضاف أن أكثر من 20 مبنى تضرر في البلدة الواقعة على الجانب الآخر من نهر دنيبرو، القريب من محطة الكهرباء.

وأردف قائلا إن "الهجوم نفسه تسبّب في تدمير أحد خطوط الكهرباء وترك ألوف من السكان من دون كهرباء".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير عدد من مستودعات الأسلحة والذخائر في أوكرانيا، أبرزها مستودع يضم نحو 6 آلاف قذيفة في مقاطعة دونيتسك.

كما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف مقتل نحو 100 عسكري أوكراني في استهداف لمواقعهم في خاركيف، وتدمير مدرعة مضادة للطائرات حصلت عليها أوكرانيا من ألمانيا، حسب وصف المتحدث.

هجوم القرم

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته قواتها أمس الثلاثاء على قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم أسفر عن تدمير 9 طائرات روسية.

وأوضحت أن هذا الهجوم هو بداية لعملياتها العسكرية هناك، مؤكدة أنها ستستمر في استهداف القواعد الروسية في المنطقة.

لكن وزارة الدفاع الروسية نفت وقوع هجوم أوكراني، وأكدت أن ذخائر انفجرت في منطقة مطار ساكي العسكري المحاذي للقاعدة؛ كانت السبب في هذه الانفجارات من دون أن تلحق أي خسائر بالمنشآت.

من ناحيته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تدشين ما سماه "منصة القرم" ذات الطابع الدبلوماسي للعمل على تحرير شبه جزيرة القرم من الحكم الروسي.

وعدّ زيلينسكي تحرير القرم محطة الختام في الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا.

محطة زاباروجيا

وفي سياق متصل، تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتعريض سلامة محطة زاباروجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، للخطر من خلال تبادل الهجمات على مقربة منها.

وقالت أوكرانيا -اليوم الأربعاء- إن روسيا تستغل موقعها في المحطة النووية التي استولت عليها في بداية الحرب، في استهداف بلدة قريبة منها بهجمات صاروخية.

وبلدة مارجانيتس التي تقول أوكرانيا إن روسيا استهدفتها هي بلدة تزعم موسكو أن القوات الأوكرانية استخدمتها في الماضي لقصف القوات الروسية المتحصنة في محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي سيطرت عليها روسيا في مارس/آذار.

بدوره، قال مدير شركة "إينرغوآتوم" الأوكرانية إن القوات الروسية تستعد لربط محطة زاباروجيا النووية بشبكة كهرباء شبه جزيرة القرم في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضح أن هذا العمل يتطلب أولا إتلاف خطوط الطاقة المتصلة بالمنظومة الأوكرانية، وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة، على حد وصفه.

من جانبها، قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إن سيطرة روسيا على منشأة زاباروجيا النووية الأوكرانية تعرض المنطقة للخطر.

وطالب وزراء خارجية المجموعة -اليوم الأربعاء- روسيا بإعادة السيطرة على المحطة إلى أوكرانيا فورا، وهو أمر يبدو من غير المرجح أن تقدم عليه موسكو.

تحركات روسية

وقد علمت الجزيرة من مصادر دبلوماسية أن روسيا طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس بشأن ما تصفه بـ"هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زاباروجيا للطاقة النووية وعواقبها الكارثية المحتملة".

وأفادت المصادر بأن موسكو تدعو إلى تلقي إحاطة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في الجلسة.

وقد وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قرار الأمم المتحدة منع زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا النووية بالتصرف غير المسؤول.

وأضافت زاخاروفا أن هذا القرار أعطى كييف الضوء الأخضر لقصف المنشأة، حسب تعبيرها.

من جهته، قال ديمتري بلولونسكي، نائب سفير روسيا في الأمم المتحدة، إن ما سماه الاستفزاز الأوكراني الطائش ضد محطة زاباروجيا يُعرّض أمن أوروبا بأكملها للخطر.