الفلبين تلغي صفقة مروحيات مع روسيا

ألغت الحكومة الفلبينية اليوم رسميا عقدا بقيمة 227 مليون دولار لشراء 16 طائرة نقل مروحية عسكرية روسية الصنع تجنبا لتعرضها لعقوبات أميركية محتملة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الفلبينية أرسينيو أندولونغ إن الوزارة "تعمل حاليا على إضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقد الخاص بشراء 16 وحدة من طائرات مروحية طراز إم آى 17 للنقل الثقيل مع شركة سوفتيكنو إكسبورت إل إل سي الروسية".

وأوضح أندولونغ -في بيان له- أن لجنة مراجعة العقود في الوزارة "ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتبذل الجهد اللازم لإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء عقد المشروع، مضيفا "نحن نستعد أيضا لبدء حوار دبلوماسي مع الجانب الروسي بشأن الأمور الناجمة عن إلغاء المشروع".

من جهته، قال وزير الدفاع الفلبيني السابق دلفين لورينزا إن قرار إلغاء العقد اتخذ في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي بسبب مخاوف من التعرض لعقوبات أميركية وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر أن القرار اتخذ بعد أن حذر السفير الفلبيني لدى الولايات المتحدة خوسيه مانويل روموالديز من أن "الضرر الذي ستتعرض له الفلبين أكثر من الفوائد إذا حصلنا على المروحيات".

وأشار لورينزا إلى أنه ليس متأكدا إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على استرداد الأموال التي سبق أن دفعتها مقدمة للعقد.