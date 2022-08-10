وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -اليوم الأربعاء- حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الذي ما زال يعاني من دمار كبير على الرغم من مرور 5 سنوات على طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة.

وتأتي الخطوة بعد معاناة طويلة للمطار الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام، بين حظر الطيران على العراق عام 1990، واستخدامه من قبل القوات الأميركية بعد 2003، قبل تسليمه إلى العراق عام 2008، وتدميره بشكل كامل خلال معارك استعادة الموصل من تنظيم الدولة.

وكان صحبة الكاظمي محافظ نينوى نجم الجبوري الذي أعلن أمس توقيع عقد بناء المطار مع شركتين عالميتين، دون ذكر اسميهما.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يضع، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى. pic.twitter.com/qtzb6XnCBt — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 10, 2022

وقال الكاظمي خلال كلمة ألقاها في حفل وضع حجر الأساس للمطار، "إن مطار الموصل الدولي سيوفر فرصا للعمل، ويعمل على تسهيل النقل، وتسهيل حياة المواطنين".

وأضاف "أسجل شكري لإخوتنا في محافظة نينوى، ولجنة الإعمار التي شكلناها العام الماضي لمتابعة مشاريع المحافظة، ومجلس أعيان الموصل الذي طالما كان ينبه الحكومة إلى بعض الملاحظات التي كنا نأخذ بها. وأشكر جميع شيوخ وأبناء هذه المحافظة الذين عملوا من أجل رسم صورة حقيقية وطيبة عن المحافظة وكل العراق".

وأشار الكاظمي إلى أن هناك جهودا جبارة تبذل يوميا من أجل الإعمار، وأنه يتابعها شخصياً، ويتابع تفاصيل التحديات وتذليلها؛ "من أجل أن نبعث رسالة مفادها: أن العراقيين يستحقون الحياة، وأنهم قادرون على تحويل التحديات إلى فرص نجاح".

من جانبه، اعتبر محافظ نينوى نجم الجبوري أن اليوم تاريخي لنينوى وأهلها والعراقيين أجمعهم للبدء بإعادة تأهيل مطار الموصل، مضيفا أنه "حلم أهل الموصل وأهل نينوى، والحلم قد تحقق بسواعد كل الشرفاء والخيرين من أهل العراق".

وأكد الجبوري أن المطار سيكون دوليا، وأن الشركات المنفذة للمشروع رصينة ومتخصصة في إنشاء المطارات وفق المواصفات العالمية.

على بركة الله تم التعاقد الرسمي لاعادة اعمار #مطار_الموصل بين حكومة نينوى المحلية وشركة TAV التركية المتخصصة بإنجاز المطارات العالمية وبكلفة ٢٦٨ مليار (د ع) ولمدة سنة ونصف لانجاز المشروع

شكرا للمحافظ نجم الجبوري ومسؤول الاعمار السيد عبدالقادر دخيل لاختيارهم شركة متخصصة ورصينة pic.twitter.com/4NEdFmNu4u — النائب احمد الجبوري (@AALJubouri1) August 10, 2022

وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري -عبر حسابه على تويتر- "على بركة الله، تم التعاقد الرسمي لإعادة إعمار مطار الموصل بين حكومة نينوى المحلية وشركة تي إيه في (TAV) التركية المتخصصة بإنجاز المطارات العالمية وبكلفة 268 مليار دينار عراق (84 مليون دولار)، ولمدة سنة ونصف لإنجاز المشروع".

وأخذت الحياة تعود تدريجيا إلى الموصل البالغ عدد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، لكن وتيرة إعادة الإعمار ما زالت بطيئة بعد سنوات من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على الموصل عام 2014 حتى أخرجته منها القوات العراقية والتحالف الدولي عام 2017، ولا يزال مطار الموصل خارج الخدمة.