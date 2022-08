السودان.. الأمم المتحدة تندد باقتحام محتجين لنقابة المحامين أثناء ورشة للعمل الدستوري

اندلعت مواجهات بين أعضاء مجموعة موالية لتحالف الحرية والتغيير ومناوئين لهم في نقابة المحامين بالخرطوم، أثناء ورشة للعمل الدستوري، وسط تنديد من الأمم المتحدة.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان فولكر بيرتس إن الهجوم على ورشة العمل غير مقبول، مضيفا -عبر تويتر- أن من يستخدم العنف لمنع اجتماع سلمي لا يسعى إلى إجماع وطني.

Attacks on the workshop at the Sudanese Bar Association are unacceptable. People using violent means to prevent a peaceful meeting certainly don't seek national consensus.

